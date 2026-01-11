Perde il controllo del mezzo esce di strada e si ribalta | ferito un 85enne

Nel primo pomeriggio di oggi, domenica 11 gennaio 2026, a Resiutta, lungo la Strada Statale 13, si è verificato un incidente che ha visto coinvolto un veicolo ribaltato. Un uomo di 85 anni è rimasto ferito nel sinistro, ancora in fase di ricostruzione. Le autorità sono intervenute sul posto per soccorrere e gestire la situazione.

Un incidente con ribaltamento si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, domenica 11 gennaio 2026, a Resiutta, lungo la Strada Statale 13, intorno alle 13.50.Per cause in corso di accertamento, una Ford Puma, condotta da un uomo di 85 anni, è uscita autonomamente di strada, finendo in un campo.

