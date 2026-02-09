Inter idea Zappacosta a costo zero | profilo d’esperienza per i nerazzurri

L’Inter punta su Davide Zappacosta per rinforzare le fasce in vista della prossima stagione. I nerazzurri stanno valutando l’idea di prenderlo a costo zero, sfruttando la sua esperienza. La società cerca un profilo che possa coprire entrambe le fasce, considerando i problemi di infortuni che hanno penalizzato Dumfries e Carlos Augusto. La trattativa è in piedi e potrebbe portare a una soluzione rapida prima della fine del campionato.

Davide Zappacosta è finito nel mirino dell’Inter in vista della prossima stagione. I nerazzurri sarebbero alla ricerca di un calciatore in grado di agire su entrambe le fasce, visti i problemi riscontrati in questo campionato per via degli infortuni che hanno fermato Dumfries e Carlos Augusto. Zappacosta è finito nel mirino dell’Inter (Ansa Foto) – calciomercato.it Esterno in grado di giocare sia a destra che a sinistra, Zappacosta potrebbe fare molto comodo alla squadra di Cristian Chivu, rappresentando un colpo d’esperienza e di qualità per quello che riguarda le fasce. Calciatore classe 1992, Zappacosta potrebbe legarsi ai nerazzurri tramite un contratto annuale con opzione per un’altra stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

