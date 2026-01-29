Calciomercato Bologna idea Zappacosta | così può arrivare il colpo sul gong

Il Bologna pensa a Zappacosta come possibile rinforzo. La società sta lavorando per portare l’esterno in rossoblù prima della chiusura del mercato. La trattativa potrebbe sbloccarsi negli ultimi giorni, con il giocatore pronto a cambiare aria in cerca di più spazio.

Il Bologna di Vincenzo Italiano è alla ricerca di rinforzi in vista della seconda parte di stagione che vedrà la squadra emiliana cercare di recuperare posizioni in classifica e tentare di andare il più avanti possibile nelle coppe. Zappacosta pronto a cambiare maglia, c'è il Bologna (Ansa Foto) – calciomercato.it Negli ultimi giorni si sarebbe fatto sempre più insistente l'interesse da parte del Napoli per Emil Holm con i campioni d'Italia alla ricerca di un terzino destro da regalare ad Antonio Conte. Nel caso in cui i rossoblu dovessero trovare l'accordo con il Napoli per il passaggio dello svedese all'ombra del Vesuvio, il Bologna andrebbe alla ricerca di un nuovo terzino destro da regalare a Vincenzo Italiano.

