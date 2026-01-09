ViniVeri Assisi 2026 la settima edizione

ViniVeri Assisi 2026, alla sua settima edizione, si svolge lunedì 12 gennaio presso l’Hotel Valle di Assisi. L’evento rappresenta un’occasione per conoscere e approfondire il mondo del vino naturale, riunendo vignaioli, ristoratori e appassionati. Un momento di confronto dedicato alla qualità e alla filosofia di produzione sostenibile, per promuovere una cultura del vino autentica e consapevole.

Naturalmente, un buon inizio. Con questo spirito prende vita per la sua VII edizione ViniVeri Assisi 2026, il primo evento in Italia interamente dedicato al vino naturale, che lunedì 12 gennaio, dalle ore 10 alle 17, presso l'Hotel Valle di Assisi riunirà vignaioli, appassionati, ristoratori e.

Assisi, una giornata con i ViniVeri - off umbro della più importante manifestazione in Italia interamente dedicata al vino naturale, che celebrerà l’evento principale dal 10 al 12 apr ... msn.com

Agenda: da #ViniVeriAssisi al #ConviviumRenaissance di #NicolasJoly a #Roma, dai #SommelierInPista in #AltaBadia e #Gibellina “Capitale Italiana dell’ #ArteContemporanea” 2026, aspettando “ #GrandiLanghe e il #Piemonte del #Vino” a #Torino x.com

Nuove energie per Assisi ViniVeri nel debutto dell’edizione 2026 #agricolturasostenibile #AssisiViniVeri #Biodiversità #ciboartigianale #ConsorzioViniVeri #culturadelvino #degustazionivini #enogastronomiaumbra #eventienologici #HotelVallediAssisi #Umbr - facebook.com facebook

