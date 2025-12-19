Rory McIlroy ha molto altro da ottenere dopo essere stato nominato Personalità sportiva dell’anno

Rory McIlroy, recentemente riconosciuto come Personalità sportiva dell’anno 2025, celebra un 2025 straordinario dopo aver concluso il suo Grande Slam e conquistato la Ryder Cup. Nonostante i riconoscimenti, l’icona del golf sottolinea di avere ancora molto da ottenere, dimostrando una determinazione che va oltre i successi già ottenuti. Un anno ricco di traguardi, ma anche di ambizioni future che lo spingono a puntare ancora più in alto.

Rory McIlroy ha insistito sul fatto che c'è ancora molto da realizzare dopo essere stato nominato Personalità sportiva dell'anno, coronando quello che ha descritto come un 2025 "incredibile". Il nordirlandese è stato premiato alla cerimonia di giovedì a Salford dopo un anno che lo ha visto finalmente completare la carriera del Grande Slam nel golf. McIlroy è diventato solo il sesto uomo a realizzare l'impresa vincendo il Masters ad aprile, mantenendo i nervi saldi in un finale drammatico all'Augusta National.

