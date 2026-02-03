Sanità Di Furia difende l’Asp di Reggio Calabria | Miglioramenti concreti nonostante le difficoltà

Di Furia difende l’Asp di Reggio Calabria e assicura che ci sono stati miglioramenti concreti, anche se le difficoltà rimangono. In un messaggio diretto ai cittadini, il direttore generale dell’azienda sanitaria ha spiegato che, nonostante le sfide, sono stati fatti passi avanti nel servizio sanitario locale. Di Furia ha parlato di lavori in corso e di sforzi per migliorare la situazione, anche se non si tratta di cambiamenti immediati.

"Mi rivolgo direttamente ai cittadini della provincia di Reggio Calabria, cosa che non faccio frequentemente se non in occasione di momenti formali di rendicontazione delle attività aziendali, come l'adozione dei bilanci. Con questa lettera aperta desidero condividere alcune riflessioni e.

