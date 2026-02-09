Questa mattina, a Modigliana, i residenti si sono svegliati con una brutta sorpresa. La frana numero 6.973 si è aggiunta alle altre già registrate, portando a quasi sette mila gli eventi di dissesto dal maggio scorso. La comunità si trova a fare i conti con un problema che non sembra voler rallentare.

MODIGLIANA (Forlì-Cesena) Seimilanovecentosettantatrè. Ieri mattina Modigliana ha dovuto aggiornare la contabilità delle sue frane, da maggio 2023 a oggi. Lassù, sull’ Appennino, l’ emergenza è iniziata addirittura il 2 maggio di quell’anno, quando finì sott’acqua la vicina Faenza. Poi di nuovo il 16, quando il paese rimase isolato per giorni. Infine nel settembre 2024, quando l’esondazione del fiume Tramazzo allagò una parte del paese. Il numero degli smottamenti – certificato dai tecnici – lascia ancora oggi allibiti: 6.972. Più una, la più recente. Erano le 10.30 di ieri mattina quando un automobilista ha allertato la polizia provinciale, un chilometro a monte di Modigliana, in direzione di Tredozio: sono arrivati sul posto agenti e vigili del fuoco, per mettere in sicurezza la strada provinciale 20, la cosiddetta Faentina, che collega la vallata del Tramazzo con la città delle ceramiche in provincia di Ravenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incubo senza fine. Modigliana fa i conti. Frana numero 6.973

