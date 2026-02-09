INCOMMENSURABILI! L’Italia vince la battaglia col Giappone e vola ai quarti alle Olimpiadi!

La Nazionale italiana di hockey su ghiaccio femminile ha conquistato una vittoria storica contro il Giappone alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Le ragazze italiane hanno giocato con grinta e determinazione, passando il turno e accedendo ai quarti di finale. La partita si è conclusa con un risultato inaspettato, che ha fatto esplodere di gioia tutto il pubblico presente.

La Nazionale italiana di hockey su ghiaccio femminile continua a scrivere pagine indelebili di storia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Le nostre portacolori hanno infatti incasellato il secondo successo nel raggruppamento B, battendo il Giappone per 3-2 e staccando così per la prima volta il pass per i quarti di finale dei Giochi. Una vittoria di enorme rilevanza, che conferma il grande lavoro svolto nell’ultimo quadriennio. Poderoso l’inizio delle giocatrici di Eric Bouchard, capaci di passare in vantaggio al 13’ del primo periodo con un bolide improvviso di Fantin esploso a seguito di una ripartenza. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - INCOMMENSURABILI! L’Italia vince la battaglia col Giappone e vola ai quarti alle Olimpiadi! Approfondimenti su Italia Giappone Calcio, l’Italia batte col brivido l’Uzbekistan e vola ai quarti del Mondiale U17! LIVE Italia-Giappone 3-2, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: storica qualificazione! Le azzurre volano ai quarti L’Italia batte il Giappone 3-2 e si qualifica ai quarti di finale dell’hockey ghiaccio femminile alle Olimpiadi. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Italia Giappone L’Italia del tennis vince la sua quarta Davis e entra nella storia: imprese di Berrettini e CobolliL’Italia vince la Davis per la quarta volta nella sua storia, la terza consecutiva, a 49 anni dal primo successo, nel 1976 in Cile. Sono sedici diversi i vincitori dalla prima edizione, nel 1900, a ... ecodibergamo.it L'Italia vince la Coppa Davis, è la terza consecutivaL'Italia vince la Coppa Davis per la terza volta consecutiva, la quarta in assoluto. In finale a Bologna, batte 3-0 la Spagna con i successi nei singolari di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, che si ... ansa.it È stata una settimana di emozioni quella che gradualmente tende al termine. Una settimana che ha visto il Cigno riconquistare la terza posizione in classifica nel campionato di Promozione e, mercoledì pomeriggio, è riuscito a passare il turno di Coppa Italia facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.