Incendio a Rocca Priora | studio musicale in fiamme

La notte scorsa, intorno alle 3:00, i vigili del fuoco sono intervenuti a Rocca Priora, nei Castelli Romani. Un incendio ha distrutto uno studio musicale di circa 80 metri quadrati in via delle Carrozze. I pompieri hanno spento le fiamme e stanno ancora indagando sulle cause. Nessuno si è fatto male.

Incendio nella notte a Rocca Priora, ai Castelli Romani. Alle 3:00 i vigili del fuoco sono intervenuti in via delle Carrozze per l'incendio di un locale adibito a studio musicale di circa 80 metri quadri. Con le fiamme divampate per cause in via di accertamento, una volta spente i pompieri hanno.🔗 Leggi su Romatoday.it Approfondimenti su Rocca Priora Incendio Natale al Residence Galileo Rocca Priora: eventi culturali, attività creative e momenti condivisi con i familiari Incendio domato, ma appartamento inagibile in via Nenni: le fiamme sono partite dallo studio Nella serata del 1 gennaio, un incendio in un appartamento di via Pietro Nenni ha reso inagibile l’immobile, a seguito di un incendio probabilmente causato da un cortocircuito nello studio. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Rocca Priora Incendio A Rocca Priora incendio in una casa discoteca: inchiesta dei carabinieri in corsoA Rocca Priora incendio in una casa discoteca. L’incendio è divampato a tarda notte e ha distrutto l’edificio. A Rocca Priora incendio in una casa discoteca divampa a notte fonda, sul posto i vigili d ... msn.com Rocca Priora, incendio nella notte: diTempo di lettura < 1 minutoClicca e condividi l'articoloRocca Priora — Intorno alle ore 03:00 della notte, due squadre dei Vigili del Fuoco, con il supporto di un’autoscala e di un’autobotte, sono int ... osservatoreitalia.eu UNDER 19 ROCCA PRIORA riscossa riuscita: Dopo l’arresto della scorsa giornata, l ragazzi di mister Silvestri reagiscono con maturità e conquistano una vittoria importante. facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.