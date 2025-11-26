Sequestro di minore a scopo di estorsione | due misure cautelari eseguite a Napoli

La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza eseguono un’ordinanza cautelare nei confronti di due indagati, accusati di aver rapito un minorenne e richiesto 1,5 milioni di euro al padre per il rilascio. Per delega del Procuratore Distrettuale di Napoli, si comunica che, nell’ambito di attività di indagine diretta dalla Procura della Repubblica, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Napoli, in data odierna, hanno eseguito una ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di due persone gravemente indiziate del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Sequestro di minore a scopo di estorsione: due misure cautelari eseguite a Napoli

Leggi anche questi approfondimenti

Dopo aver colpito con un pugno al volto il padre della piccola, il ventiduenne ha tentato di allontanarsi con il passeggino. E’ stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per percosse ai danni del padre e per tentato sequestro di pers - facebook.com Vai su Facebook

Rapito, torturato e vessato per sedici ore da tre adolescenti. Vittima un quindicenne con disabilità. La Procura dei minori di Torino indaga per sequestro di persona e violenza privata. #Tg1 Roberta Ferrari Vai su X

Sequestro di un minore a San Giorgio a Cremano, scattano 2 ordinanze cautelare - Sequestro di un minorenne a San Giorgio a Cremano: eseguite due misure cautelari per sequestro di persona a scopo di estorsione. Scrive internapoli.it

Napoli, tentato sequestro a scopo di estorsione: 15enne rapito e liberato - È stato un sequestro lampo, ma a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, le lancette sono rimaste ferme alle 7:20 di ieri mattina. Secondo tgcom24.mediaset.it

Tortura e sequestro di persona a scopo di estorsione: tre arresti - Estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, tortura aggravata, detenzione e porto illegale di armi da fuoco: sono le accuse con le quali tre persone sono state arrestate mercoledì 23 ... Lo riporta leggo.it