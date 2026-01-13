Incanto Barocco e Passione Romantica all’Agorà Musicale

Il primo concerto della seconda edizione della rassegna “Agorà Musicale” si terrà domenica 18 gennaio alle ore 19:00 nel salone della Chiesa di S. La serata proporrà un viaggio tra le sonorità barocche e romantiche, offrendo un momento di ascolto raffinato e riflessivo in un ambiente raccolto e suggestivo.

Cosa: Il primo concerto della seconda edizione della rassegna “Agorà Musicale”.. Dove e Quando: Domenica 18 gennaio, ore 19:00, presso il salone della Chiesa di S. Angela Merici (Roma).. Perché: Un viaggio musicale unico che attraversa i secoli, dal rigore del Barocco al lirismo del Romanticismo, eseguito con il raro violoncello da spalla.. La capitale si conferma ancora una volta un laboratorio pulsante di cultura diffusa, capace di trasformare i quartieri in veri e propri centri di aggregazione artistica. Domenica 18 gennaio, alle ore 19:00, il quartiere Nomentano tornerà a vibrare grazie alle note del primo appuntamento della seconda edizione di Agorà Musicale. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Incanto Barocco e Passione Romantica all’Agorà Musicale Leggi anche: Tra Rinascimento e Classicismo un focus sulla storia del barocco musicale con il maestro Ivan Bratti Leggi anche: Spiritus mundi “passeggiata musicale” a Nardò tra Medioevo e Barocco nella cappella di san Filippo Neri La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. InCanto Barocco - Festival Internazionale di - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.