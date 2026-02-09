In arrivo telecamere parco giochi riqualificato educatori e street art

Il Comune di Piacenza ha dato il via al Progetto Sirio, un piano che prevede l’installazione di telecamere, la riqualificazione del parco giochi e l’impiego di educatori e street art nella zona sud-est della città. L’obiettivo è rendere più sicura e vivibile quella parte di città, coinvolgendo la comunità e migliorando gli spazi pubblici. I lavori cominceranno a breve e coinvolgeranno diverse aree di interesse.

Al via il Progetto Sirio, l’iniziativa promossa dal Comune di Piacenza per rafforzare la sicurezza urbana integrata e la promozione sociale nella zona sud-est della città. Il progetto è sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, che contribuisce con un cofinanziamento di 157 mila euro su un costo.🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

