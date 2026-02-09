In arrivo telecamere parco giochi riqualificato educatori e street art

Il Comune di Piacenza ha dato il via al Progetto Sirio, un piano che prevede l’installazione di telecamere, la riqualificazione del parco giochi e l’impiego di educatori e street art nella zona sud-est della città. L’obiettivo è rendere più sicura e vivibile quella parte di città, coinvolgendo la comunità e migliorando gli spazi pubblici. I lavori cominceranno a breve e coinvolgeranno diverse aree di interesse.

Al via il Progetto Sirio, l’iniziativa promossa dal Comune di Piacenza per rafforzare la sicurezza urbana integrata e la promozione sociale nella zona sud-est della città. Il progetto è sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, che contribuisce con un cofinanziamento di 157 mila euro su un costo.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Approfondimenti su Progetto Sirio Bansky e la Street Art in mostra a Conegliano Perugia, riqualificato il parco pubblico in zona Pallotta: 18mila metri quadrati di verde urbano La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Progetto Sirio Argomenti discussi: Unione, in arrivo quest’anno cinquanta nuove telecamere; Dieci telecamere in arrivo al quartiere ’Da là dal punt’; Videosorveglianza in città. In arrivo 130 telecamere: Obiettivo sicurezza; Gorizia, in un anno 14.953 sanzioni per violazioni del Codice della Strada. Tanti gli incidenti: sono stati 148. In arrivo telecamere, parco giochi riqualificato, educatori e street artLe attività educative e di animazione sono affidate a Laboratorio di Strada ODV, in rete con la Cooperativa sociale L’Arco e il Centro Sociale Papa Giovanni XXIII, e si rivolgono a ragazze e ragazzi ... ilpiacenza.it Videosorveglianza in città. In arrivo 130 telecamere: Obiettivo sicurezzaIl sindaco Massari: È il potenziamento di un sistema che ha pochi eguali. Supporto alle forze dell’ordine nel garantire maggiore sicurezza urbana. ilrestodelcarlino.it In arrivo 44 telecamere nuove di zecca nelle aree più delicate della città facebook E-Brt, in arrivo 47 telecamere: 33 in città, multe a chi occupa le corsie x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.