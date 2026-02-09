Il Wsj | Milano è il mercato immobiliare più richiesto d' Europa

Da milanotoday.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano si conferma il mercato immobiliare più richiesto d'Europa. Secondo il Wall Street Journal, la città ha il settore residenziale di lusso più forte del continente. L’analisi di Knight Frank conferma che Milano attrae sempre più investitori e acquirenti in cerca di immobili di alto livello.

Milano “possiede attualmente il più forte mercato residenziale di lusso d'Europa”. Ad affermarlo è il Wall Street Journal sulla base di un'analisi dell'agenzia Knight Frank. Milano sempre più attrattivaPer la rivista statunitense Milano sta diventando sempre di più una meta turistica ambita.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Milano Mercato

