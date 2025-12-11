Prezzi case la fiamma olimpica incendia il mercato immobiliare | dove sono aumentati di più Il caso del quartiere Ortles a Milano | + 57%

L'annuncio delle Olimpiadi sta influenzando significativamente il mercato immobiliare, con aumenti di prezzo evidenti in diverse aree. In particolare, il quartiere Ortles a Milano registra un incremento del 57%, evidenziando come l'evento internazionale stia stimolando investimenti e interesse immobiliare nella città.

Milano, 11 dicembre 2025 - La fiamma olimpica riscalda e per certi casa incendia il mercato immobiliare. Quale il nesso tra i Giochi Olimpici che durano un mese e il boom dei prezzi nelle località che li ospiteranno? Le leggi del mercato, specie quello del mattone, non sempre si spiegano facilmente ma il richiamo dei grandi eventi è, che lo si capisca o meno, da sempre un volano per le quotazioni a borsino. Così, secondo gli esperti della piattaforma specializzata idealista.it, Cortina d’Ampezzo sta vivendo un’impennata dei prezzi del segmento lusso, attirando l’attenzione internazionale. I prezzi delle proprietà nella celebre località dolomitica hanno raggiunto una media di 12. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Prezzi case, la fiamma olimpica incendia il mercato immobiliare: dove sono aumentati di più. Il caso del quartiere Ortles a Milano: + 57%

