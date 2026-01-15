Talebani in Afghanistan | cresce la tensione interna tra le fila del potere il caso no Internet

Dopo il ritiro delle truppe statunitensi nel 2021, i talebani hanno rafforzato il loro potere in Afghanistan. Tuttavia, crescono le tensioni interne tra le diverse fazioni del regime, mentre il paese affronta sfide legate alla gestione del governo e alle restrizioni sulla comunicazione, come il blocco di Internet. Questi sviluppi evidenziano le complessità del contesto politico e sociale afgano.

Il contesto attuale. Dal ritiro dell'esercito statunitense nell'agosto 2021, i talebani hanno consolidato il loro controllo sull'Afghanistan. Tuttavia, negli ultimi mesi, il regime mostra segnali di fragilità interna, nonostante le minacce esterne siano relativamente contenute. Le cancellerie internazionali osservano con attenzione soprattutto la repressione in Iran, ma lo sviluppo più preoccupante per i talebani sembra provenire dall'interno del Paese. Divisioni interne e il caso di Internet. Il vero timore dei talebani non è rappresentato da potenze straniere, ma dalle divisioni interne al movimento.

