Il quinto moschettiere | il Teatro Massimo Bellini inaugura il nuovo ciclo di Opere da camera
Questa sera il Teatro Massimo Bellini di Catania apre una nuova stagione con il debutto di due opere da camera. Tra queste, “Il quinto moschettiere”, un lavoro moderno che rende omaggio ai personaggi di Dumas. La prima assoluta segna l’inizio di un ciclo dedicato a valorizzare il teatro musicale e le nuove produzioni. La sala si prepara ad accogliere gli artisti e il pubblico per uno spettacolo che promette di sorprendere.
Alimentare il vivaio del teatro musicale commissionando due opere da camera, ora pronte per essere allestite in prima esecuzione assoluta: Il quinto moschettiere, moderno spin-off che rende omaggio agli eroici guasconi di Dumas padre, e Le nozze dell'orso mutato da due esilaranti atti unici di.
Piazza Teatro Massimo, Catania - Foto di Adriano Calabria facebook
