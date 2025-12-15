Lo Schiaccianoci il grande balletto di Natale torna ad incantare il Teatro Massimo Bellini

CATANIA – Un viaggio nel sogno, nella fantasia e nella magia del Natale: Lo Schiaccianoci di Pëtr Il’i??ajkovskij torna sul palcoscenico del Teatro Massimo Bellini con sette recite tutte sold out, dal 16 al 21 dicembre, a conclusione della stagione 2025. Titolo simbolo delle festività e tra i. Cataniatoday.it

