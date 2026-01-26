Stories that Move | dalla Casa di Anna Frank il kit didattico gratuito per lingue ed educazione civica 5 percorsi pronti all’uso
“Stories that Move” è il kit online gratuito della Casa di Anna Frank per studenti dai 14 anni. Disponibile in nove lingue, offre cinque moduli su discriminazione, identità e media. Basato su storie vere, aiuta gli insegnanti a creare ambienti inclusivi attraverso il confronto in classe. Già utilizzato da 15.000 educatori. Arriva un supporto concreto per gli insegnanti che vogliono costruire ambienti di apprendimento sicuri. Si tratta di “Stories that Move”, un kit di strumenti online che offre piani di lezione pronti all’uso basati sullo storytelling. Sviluppato dalla Casa di Anna Frank insieme a partner di otto paesi, il progetto si rivolge a studenti di età pari o superiore ai 14 anni.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Approfondimenti su anna frank
Jannik Sinner e il kit per allenare la mente: “Ce l’ho a casa. Lo uso a seconda di come mi sento”
Jannik Sinner, dopo la vittoria all’esordio agli Australian Open, ha sottolineato l’importanza del lavoro mentale nella sua preparazione.
Narrazione, arte e partecipazione civica: approda il progetto "Stamina-stories"
Giornata della Memoria 2026: San Severo ricorda Anna Frank. Una mostra per non dimenticare. - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.