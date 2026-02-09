Il principe Abdul Mateen del Brunei e la principessa Anisha sono diventati genitori di una bambina. La nascita è avvenuta l’8 febbraio, confermando una notizia che ha fatto il giro dei social nelle scorse settimane. Li avevamo lasciati a metà gennaio, protagonisti di una dichiarazione d’amore pubblicata sui social, che aveva attirato l’attenzione di molti. Ora, la famiglia reale si allarga con l’arrivo della prima figlia, un momento di gioia che viene condiviso anche con i sudditi.

© Amica.it - Il principe Abdul Mateen del Brunei e la principessa Anisha sono diventati genitori di una bambina l'8 febbraio

Il principe Abdul Mateen del Brunei ha condiviso sui social nuove foto con la moglie incinta, accompagnate da un messaggio d’amore.

