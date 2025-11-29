La Gen Z vuole l’amore profondo ma ha paura di chiederlo | il paradosso sentimentale della generazione più connessa

La Generazione Z ha una bussola emotiva chiarissima: non cerca la storia facile, non vuole il flirt usa e getta, non si accontenta di relazioni superficiali. Paradossalmente, proprio la generazione che vive tra app di dating, messaggi vocali, videochiamate e connettività continua sembra desiderare un solo antidoto: l’intimità vera. Il Gen Z D.A.T.E. Report 2025 mostra che l’84% dei giovani vuole una relazione basata su una connessione profonda e sulla capacità di aprirsi emotivamente. Eppure, quando arriva il primo appuntamento, tutto si complica: le parole non escono, la prudenza prende il controllo, l’emozione si nasconde dietro la paura di essere fraintesi. 🔗 Leggi su Panorama.it

