La Gen Z vuole l’amore profondo ma ha paura di chiederlo | il paradosso sentimentale della generazione più connessa
La Generazione Z ha una bussola emotiva chiarissima: non cerca la storia facile, non vuole il flirt usa e getta, non si accontenta di relazioni superficiali. Paradossalmente, proprio la generazione che vive tra app di dating, messaggi vocali, videochiamate e connettività continua sembra desiderare un solo antidoto: l’intimità vera. Il Gen Z D.A.T.E. Report 2025 mostra che l’84% dei giovani vuole una relazione basata su una connessione profonda e sulla capacità di aprirsi emotivamente. Eppure, quando arriva il primo appuntamento, tutto si complica: le parole non escono, la prudenza prende il controllo, l’emozione si nasconde dietro la paura di essere fraintesi. 🔗 Leggi su Panorama.it
Approfondisci con queste news
TOBY Vuole riscattarsi e vivere una nuova vita ricca di amore e di serenità CON UNA FAMIGLIA PER SEMPRE!! È arrivato apposta dalla Sardegna. Cagnolino di TAGLIA MEDIA PICCOLA inizialmente diffidente a causa del triste passato vissuto, quando su - facebook.com Vai su Facebook
"E non basta la giustizia; carità ci vuole, amore vicendevole, amore non odio." Oggi nel 1871 nasceva #DonLuigiSturzo #26novembre Vai su X
La Gen Z vuole lavorare in un’azienda che condivida i suoi valori - A testimoniare questo significativo cambio di passo un recente report di Checkr, secondo cui ben il 52% dei ... quotidiano.net scrive