Ieri pomeriggio al Paolo Mazza, il pubblico ha assistito a un momento molto toccante dedicato a Nicolas Giani. Il video ricordo del capitano, accompagnato dalla canzone “Mad World”, ha emozionato tutti. Applausi e lacrime sono stati la cornice di un’occasione che ha fatto emergere forte il legame tra i tifosi e il loro uomo simbolo.

Mad world, un mondo folle. E’ stata la canzone che ha fatto da colonna sonora al video ricordo di Nicolas Giani, mandato in onda ieri pomeriggio al Paolo Mazza. Un mondo folle è quello che ci ha costretto a ricordare l’ex capitano spallino che ha calcato il prato del nostro stadio neanche dieci anni fa e che adesso non c’è più. Ieri la città tutta ha cercato di stringersi attorno alla famiglia di Giani, per tentare di dare un conforto ai parenti, alla moglie Raluca e alla figlia. L’omaggio a Giani è iniziato nel pre partita, con i giocatori biancazzurri che durante il riscaldamento avevano indossato una t shirt bianca con la scritta "Ciao Nic, capitano per sempre". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il momento toccante. Applausi e lacrime per capitan Giani

Approfondimenti su Giani Mad World

Nicolas Giani, ex capitano della Spal, si è spento a 39 anni dopo una lunga battaglia contro un male incurabile.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Giani Mad World

Argomenti discussi: Le luci del mondo su San Siro, grande show per Milano-Cortina; L’ultima chemio: la gioia di questa donna che festeggia per strada fra applausi e clacson è un inno alla vita e alla lotta contro il cancro.

L’ultima chemio: la gioia di questa donna che festeggia per strada fra applausi e clacson è un inno alla vita e alla lotta contro il cancroNathália Raquel ha voluto festeggiare in un modo molto particolare – e subito diventato virale – la sua ultima sessione di chemioterapia contro un linfoma non Hodgkin. La giovane influencer ha infatti ... msn.com

L’entrata della delegazione italiana durante la parata degli atleti alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina! Applausi, applausi e ancora applausi! Grandissima gioia, un bellissimo momento! #Italia facebook

Olimpiadi, Milano si presenta al mondo tra arte, pace e armonia | Applausi per Mattarella, Ucraina e team Usa | Fischi per Vance e Israele #milano-cortina2026 x.com