Protesta studentesca alle Eolie scuola occupata a Lipari | Richiesta d’aiuto per aule inagibili e diritti negati

La protesta degli studenti a Lipari evidenzia le condizioni precarie delle aule e le carenze dei servizi scolastici. Circa 400 studenti hanno occupato l’istituto superiore per chiedere interventi e il rispetto dei loro diritti. La situazione mette in luce questioni di sicurezza e qualità dell’ambiente scolastico, richiedendo attenzione da parte delle autorità competenti.

A Lipari 400 studenti occupano un istituto superiore denunciando aule fredde dove "cade acqua all'interno", mancanza di palestra e problemi ai trasporti. Nella lettera spiegano che la burocrazia impediva proteste legali e definiscono l'azione un urlo di aiuto per ottenere sicurezza e risposte. Circa 400 studenti hanno occupato l'istituto superiore di Lipari. La protesta è scattata la mattina del 26 gennaio per denunciare le criticità dell'edificio e le difficoltà della vita scolastica sulle isole. Come riporta l'ANSA, al centro della mobilitazione vi sono problemi strutturali, di funzionalità e sicurezza.

