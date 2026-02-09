Il festival bulli ed eroi arriva a Roma con la ricerca sull’educazione emotiva del cinema

A Roma arriva il festival “Bulli ed Eroi”, dedicato ai giovani e al cinema. Quest’anno, il festival si concentra sulla capacità del cinema di insegnare l’educazione emotiva. Una ricerca appena presentata sottolinea come le pellicole possano aiutare i ragazzi a capire e gestire le emozioni. Il festival, già noto in Toscana, si sposta nella capitale per coinvolgere ancora più giovani e insegnanti. La manifestazione si terrà nei prossimi giorni e promette di offrire spunti interessanti su come il cinema possa essere uno strumento di crescita personale.

Arezzo, 9 febbraio 2026 – Il cinema può essere anche uno strumento di educazione emotiva. A dimostrarlo è una ricerca condotta da l Festival del cinema per ragazzi "Bulli ed Eroi", del quale è partner anche CNA Arezzo. La ricerca è stata presentata nei giorni scorsi a Roma, in contesti istituzionali. Ad illustrarne i contenuti è stata la direttrice artistica Paola Dei, associata CNA, che ha spiegato che lo studio ha coinvolto sette istituti scolastici di quattro regioni, tra i quali per la Toscana l'IIS "Luca Signorelli" di Cortona. "Il nostro obiettivo – spiega Paola Dei – era quello di valutare l'impatto emotivo del cinema educativo su una popolazione di ragazzi dai 6 ai 18 anni.

