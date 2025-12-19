Morto Åge Hareide l'allenatore gentiluomo | La sua filosofia era trattare tutti bene

È con grande tristezza che si ricorda Åge Hareide, l’allenatore noto per la sua umiltà e rispetto verso tutti. La sua filosofia di vita e di calcio ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di giocatori e tifosi. Nonostante la battaglia contro un tumore al cervello, il suo spirito rimarrà vivo nei ricordi di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare al suo fianco.

