Diretta streaming Tech Talk | come AI e FAST rivoluzionano i media sportivi nel 2026

Nell'ultima edizione del 2025, il Tech Talk in diretta streaming analizza le innovazioni che rivoluzionano i media sportivi nel 2026. Tra intelligenza artificiale, servizi FAST, il lancio di HBO Max e grandi eventi come Mondiali e Olimpiadi Milano Cortina, vengono esplorate le tendenze e le opportunità previste per il nuovo anno.

© Digital-news.it - Diretta streaming Tech Talk: come AI e FAST rivoluzionano i media sportivi nel 2026 Ultima edizione del 2025 dedicata alle prospettive per il nuovo anno: dall’ascesa dell’Intelligenza Artificiale alle opportunità dei servizi FAST, dal lancio di HBO Max agli impatti di Mondiali e Olimpiadi Milano Cortina. Un dibattito con esperti del settore, live OGGI 16 Dicembre 2025 dalle 12 e disponibile on demand su Digital-News.it, per anticipare le tendenze che segneranno. su Digital-News. Digital-news.it ?? LIVE da IBC 2025 Amsterdam: Tech Talk con i giganti dei media! 12 Settembre ore 12 ?? CONSIGLIO COMUNALE DEL 15 DICEMBRE 2025 DIRETTA STREAMING Per seguire la seduta di Consiglio comunale odierna cliccare il seguente link: - facebook.com facebook