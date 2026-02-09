Il centro sinistra si presenta compatto in attesa del candidato Giani strizza l' occhio a Rondine

La coalizione di centrosinistra di Arezzo si è riunita ieri nella sala principale della Casa dell’Energia per presentarsi ufficialmente ai cittadini. In pochi minuti, sono stati svelati simboli e temi della campagna, con il volto di Eugenio Giani che si prepara a correre di nuovo. Tutti in piedi, nessuno si aspettava grandi discorsi: la scena è stata semplice e concreta, come richiesto dalla situazione. Giani ha fatto un sorriso a Rondine, lasciando intuire che il candidato potrebbe essere lui, ma ancora nessuna conferma ufficiale. La sala era piena,

La citazione della cittadella guidata da Vaccari non passa inosservata mentre in sala ci sono altri due possibili candidati a sindaco La coalizione progressista di Arezzo si è presentata ufficialmente alla cittadinanza. Solo posti in piedi nella sala principale della Casa dell'Energia per il lancio dei simboli e dei temi del centro sinistra che si presenta riproducendo lo schema che ha portato alla conferma di Eugenio Giani per la Regione Toscana solo pochi mesi fa. Così Pd, Movimento Cinque Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Arezzo 2020, Casa Riformista, I Popolari e l'associazione dei Riformisti con i rispettivi livelli provinciali hanno parlato di temi portando esempi e buone prassi.

