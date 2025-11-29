Flavia Bustreo medico ed esperta di salute globale è Alumna dell' anno Unipd

Flavia Bustreo, medico da oltre vent’anni leader nella salute pubblica globale con numerosi incarichi di rilievo tra cui Oms - Organizzazione Mondiale della Sanità, Unicef e Banca Mondiale, è Alumna of the Year 2025. Il premio sarà consegnato lunedì 1 dicembre nell’Aula Magna di Palazzo del Bo in. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Approfondisci con queste news

Alumna of the Year 2025 Siamo orgogliosi di annunciare che il riconoscimento più alto dell’Università degli Studi di Padova e dell’Associazione Alumni sarà conferito a Flavia Bustreo, laureata in Medicina e Chirurgia a Padova, oggi leader internazionale n - facebook.com Vai su Facebook

Bustreo: "Salvare le persone è la gioia più grande" - Abbiamo avuto l’opportunità di intervistare on line la scienziata Flavia Bustreo, epidemiologa di fama mondiale ed ex vice direttore dell’OMS. Riporta lanazione.it