I tifosi del Liverpool applaudono Donnarumma quando va in porta ma lui non risponde | non sa il motivo

Durante il match tra Liverpool e Manchester City, i tifosi della Kop hanno accolto Donnarumma con un applauso quando è salito tra i pali. Lui, però, non ha risposto e si è limitato a restare in silenzio. La scena ha sorpreso molti sugli spalti, anche perché il portiere non ha dato segni di riconoscenza o gratitudine. Restano ancora sconosciuti i motivi di questa freddezza improvvisa.

In occasione di Liverpool-Manchester City, i tifosi della Kop hanno applaudito calorosamente Donnarumma mentre prendeva posto tra i pali. Ma il portiere ospite non ha ricambiato il gesto, venendo a quel punto fischiato. Gigio non conosceva la storia del calcio.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Liverpool ManchesterCity

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Liverpool ManchesterCity

Argomenti discussi: Il Liverpool FC sostiene l'iniziativa With Pride della Premier League; Notevoli problemi per i tifosi del Real Madrid prima del derby con il Liverpool in Champions League; Da Athletic. Guardiola in passato ha parlato di indipendenza dalla Spagna per la sua regione natale, la Catalogna. Jürgen Klopp, quando era allenatore del Liverpool, ha criticato Nigel Farage, Boris Johnson e Donald Trump; Hugo Ekitike è meglio di Erling Haaland? Il nuovo Fernando Torres del Liverpool segna di meno ma è più completo.

Non capisco perché! - La nuova stella del Manchester City Marc Guehi è rimasto sconcertato dai fischi dei tifosi del Liverpool dopo il fallimento del trasferimento ad ...Il difensore centrale era stato fortemente accostato al Merseyside prima di optare per l'Etihad, una decisione che chiaramente non è stata perdonata dai fedeli di Anfield. Nonostante il sottofondo ... goal.com

Caso Salah, i 5000 tifosi del Liverpool a San Siro hanno deciso: quanti cori per SlotNotte di festa per il Liverpool, che si ritrova a San Siro e torna a vincere in Champions League grazie allo 0-1 ottenuto sul campo dell'Inter, grazie a un calcio di rigore segnato da Szoboszlai per ... tuttomercatoweb.com

PARTITA PAZZESCA AD ANFIELD Sciocchezza di Alisson e #Haaland trasforma il rigore che al 93’ ribalta il #Liverpool e poi il norvegese sfoga la sua rabbia mista a gioia scatenandosi con i suoi tifosi #Liverpool #ManchesterCity #liverpoolmancity x.com

Tifosi #Liverpool hanno invaso i social disperati per il possibile addio di #Jones facebook