I serpenti possono resistere senza mangiare per un anno o più e ora sappiamo come ci riescono

Da fanpage.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I serpenti possono passare anche più di un anno senza mangiare. Un nuovo studio spiega come fanno: hanno perso i geni della grelina, l’ormone che stimola l’appetito. Questa scoperta cambia il modo in cui comprendiamo il loro metabolismo e la loro capacità di resistere a lunghi periodi di digiuno.

I serpenti possono digiunare per mesi o anche oltre un anno, in casi estremi. Un nuovo studio dimostra che ci riescono anche perché hanno perso i geni della grelina, l'ormone della fame.

