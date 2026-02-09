I serpenti possono resistere senza mangiare per un anno o più e ora sappiamo come ci riescono
I serpenti possono passare anche più di un anno senza mangiare. Un nuovo studio spiega come fanno: hanno perso i geni della grelina, l’ormone che stimola l’appetito. Questa scoperta cambia il modo in cui comprendiamo il loro metabolismo e la loro capacità di resistere a lunghi periodi di digiuno.
I serpenti possono digiunare per mesi o anche oltre un anno, in casi estremi. Un nuovo studio dimostra che ci riescono anche perché hanno perso i geni della grelina, l’ormone della fame.🔗 Leggi su Fanpage.it
