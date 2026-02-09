I programmi TV di oggi 9 febbraio 2026 | fiction show e film

Oggi in televisione ci sono molte scelte per chi vuole passare la serata davanti allo schermo. Su Rai 1 torna “Cuori 3”, la fiction che ha già conquistato il pubblico. Su Canale 5 va in onda “Taratatà”, il nuovo show che promette divertimento. E su Canale 20, chi cerca azione può sintonizzarsi su “Suicide Squad”, il film di supereroi. Tre programmi diversi tra cui scegliere, tutti pronti a intrattenere gli spettatori italiani.

Guida ai programmi TV del 9 febbraio 2026: "Cuori 3" su Rai 1, "Taratatà" su Canale 5, "Suicide Squad" su Canale 20. Lunedì 9 febbraio la prima serata televisiva propone su Rai 1 Cuori 3, con nuove tensioni nel reparto di cardiochirurgia. Rai 2 accende i riflettori sulle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, tra gare decisive e attese per gli azzurri. Canale 5 punta in alto con Taratata, il grande show musicale di Paolo Bonolis che riunisce alcuni dei nomi più amati della scena italiana. Per gli appassionati di cinema, Italia 1 propone l'adrenalina di Taken 3, mentre Iris celebra il mito con Il padrino – Parte II.

