La Procura di Civitavecchia indaga su una possibile lunga serie di maltrattamenti prima del femminicidio di Federica Torzullo. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire un quadro che potrebbe spiegare il dramma, valutando anche eventuali segnali lasciati nel tempo. La vittima avrebbe subito pressioni e violenze, che ora potrebbero aver portato all’epilogo tragico.

L’ipotesi di una scia di maltrattamenti, psicologici e forse anche fisici, è uno dei nuovi punti dell’inchiesta della Procura di Civitavecchia sul femminicidio di Federica Torzullo. È su questo presupposto che magistrati e carabinieri stanno ricostruendo il contesto in cui, nella notte tra l’8 e il 9 gennaio, la 41enne è stata uccisa a coltellate dal marito Claudio Carlomagno, che ha poi confessato il delitto. Secondo la ricostruzione investigativa, Federica sarebbe stata vittima di una relazione segnata da dinamiche di controllo e sopraffazione. Il delitto non sarebbe stato un gesto improvviso, ma l’atto finale di una situazione ormai compromessa, maturata proprio nel momento in cui la donna stava cercando di sottrarsi definitivamente a quella convivenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “I maltrattamenti prima del femminicidio”, l’ipotesi degli investigatori sul caso di Federica Torzullo

Approfondimenti su Federica Torzullo

Ad Anguillara Sabazia, la vicenda di Federica Torzullo si fa sempre più complicata.

Federica Torzullo, 41 anni, è scomparsa ad Anguillara dall’8 gennaio senza lasciare tracce.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Claudio Carlomagno, i genitori si tolgono la vita in casa. Il figlio ha ucciso Federica Torzullo

Ultime notizie su Federica Torzullo

Argomenti discussi: Maltrattamenti in famiglia, la sentenza: La violenza prosegue anche se lui se ne va di casa; Napoli, bimba uccisa da violenze e denutrizione: arrestati gli zii; Federica Torzullo, i maltrattamenti duravano da tempo. E lei voleva cambiare vita; Chiusa in un ripostiglio e istruita a 10 anni agli atti sessuali come terapia antistress: condannata la madre.

Dopo i maltrattamenti in famiglia viola per tre volte il divieto di avvicinamento ai genitori: 26enne in carcereDenunciato nel 2023 a seguito di condotte reiterate di violenza fisica e psicologica, è stato sorpreso dai carabinieri nelle vicinanze dell'abitazione della madre e del padre, al quale aveva rivolto m ... bergamonews.it

Ana Cristina «voleva divorziare», le sue denunce prima del femminicidio. Parlano gli assistenti socialiCOLLI AL METAURO Il contesto familiare, i maltrattamenti e la volontà di divorziare confidata a una amica. Ieri mattina davanti alla ... msn.com

Federica Torzullo, una decisione di libertà e l’ombra delle violenze… Anguillara Sabazia – La procura valuta il contesto del delitto: maltrattamenti pregressi e una separazione ormai inevitabile Articolo: https://www.tusciaweb.eu/2 facebook

Oggi i funerali di Federica Torzullo uccisa dal marito ad Anguillara. Una folla silenziosa l'ha ricordata. Lutto cittadino e commozione del sindaco x.com