I complotti dietro gli Epstein files | mossad russi e il tentativo di insabbiare tutto

Nuovi dettagli emergono sui file di Epstein, che ora vanno oltre le ipotesi di cospirazione. Si parla di una rete complessa che coinvolge mossad, russi e altri attori, pronti a insabbiare tutto. I file sono enormi, tre milioni di documenti che contengono informazioni che potrebbero sconvolgere molti. La domanda resta: chi ha interesse a nascondere tutto?

Negli ultimi 3 milioni di file c'è tutto, anche troppo. Una rete politica ed economica che può alimentare ogni complotto, soprattutto se c'è la volontà creare confusione e insabbiare. Sugli Epstein Files cala un silenzio assordante. Non è distrazione, non è ignoranza, è una scelta politica precisa. Perché quei documenti non parlano di fantasie complottiste, parlano di reti internazionali di abusi, di ricatti, di potere e di denaro sporco.

