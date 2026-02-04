La termine “pizza” ha scatenato di nuovo il caos sul web. Una semplice parola, usata in modo innocuo, ha riacceso il delirio del Pizzagate, portando alla ribalta teorie complottiste e accuse infondate. La vicenda dimostra come un termine quotidiano possa trasformarsi in arma nelle mani di chi diffonde notizie false.

Una semplice parola come “pizza” è bastata per alimentare una delle bufale più pericolose dell’era digitale. E oggi, con la pubblicazione dei documenti su Jeffrey Epstein, questa teoria infondata torna a circolare. Ma com’è nata questa bufala? Siamo nel 2016, durante le elezioni presidenziali americane. Vengono hackerate le email di John Podesta, responsabile della campagna di Hillary Clinton. In alcuni messaggi si parla di pizza in modo del tutto normale: ordinazioni, cene, battute. Ma su forum come Reddit e 4chan qualcuno decide che quella parola nasconda un codice segreto. Nasce così il Pizzagate: secondo questa teoria completamente falsa, alcuni politici democratici gestivano un traffico di minori dalla pizzeria Comet Ping Pong a Washington. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Epstein Files, pizza, email e complotti: così una parola normalissima ha riacceso il delirio del Pizzagate

Approfondimenti su Epstein Files

