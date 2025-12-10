Spotify il wrapped 2025 dei romani Gli artisti i brani e gli album più ascoltati
Nel 2025, Spotify rivela i gusti musicali dei romani attraverso il
Sfera Ebbasta è l’artista più ascoltato, ma hanno spopolato i brani e l’album di Olly e Juli. Nel 2025, gli utenti di Roma iscritti a Spotify hanno premiato il rapper che ha superato una “new entry” in questa speciale classifica, l’artista partenopeo Geolier.Il report di Wrapped 2025 su SpotifyLo. 🔗 Leggi su Romatoday.it
La sinistra ti spreme poi ti volta le spalle - Zazoom Social News
Pronostico Bologna-Brann in trasferta fanno meno paura | vittoria e sorpasso - Zazoom Social News
Spotify Wrapped 2025 è ora disponibile: come vedere la classifica dei brani e podcast più ascoltati dell’anno - Spotify Wrapped 2025 è disponibile da oggi, 3 dicembre: cosa devi fare per vedere il tuo riepilogo annuale e le canzoni più ascoltate ... Riporta fanpage.it
Spotify Wrapped 2025: quando esce - L’uscita di Spotify Wrapped è uno degli eventi più attesi da tutti gli amanti della musica e dei podcast. Come scrive ciakgeneration.it
Ecco (NON) il solito Wrapped di Spotify Già, perchè questa è la flop 5 del 2025 Ossia le cose su cui, anche per quest’anno, siamo rimasti indietro sul mercato del lavoro. Salari Il 70% degli italiani guadagna meno della media UE. Ormai sembra di sentire Vai su Facebook
Lo Spotify Wrapped alternativo di Steven Wilson: «Grazie a chi ha comprato copie fisiche dei dischi. Avete contribuito a mantenere in vita l’arte dell’album. Il rapporto tra un ascoltatore e un’opera d’arte fisica è ancora qualcosa di magico» Vai su X
Designata la sestina arbitrale per Udinese-Napoli forzazzurri.net
Traffico Lazio del 10-12-2025 ore 17:30 romadailynews.it
La spinta delle imprese italiane verso la sostenibilità, la transizione green diventa terreno fertile per ... nuovasocieta.it
Certificato di malattia a distanza: come funziona? metropolitanmagazine
Conte: «Non ci sono stati punti di rottura col Napoli. Lukaku? Non forzo mai la mano, è libero arbitrio» ilnapolista.it
Sciopero generale 12 dicembre: treni a rischio per 21 ore, disagi nel trasporto locale, coinvolto anche mondo ... ilgiornaleditalia.it