Hyundai Tucson Full Hybrid il SUV che fa respirare Milano

A Milano, la città che “lavora, vive, corre”, per citare Lucio Dalla, la mattina non concede tregua: traffico, tangenziali mai vuote, corsie che si stringono senza preavviso. È qui che abbiamo messo alla prova la nuova Hyundai Tucson Full Hybrid Model Year 2026 nella sua configurazione più completa: la 4WD da 239 CV, trazione integrale HTRAC e cambio automatico a 6 rapporti. Il sistema ibrido si basa sul 1.6 T-GDI benzina abbinato a un motore elettrico più potente rispetto al modello precedente, per una potenza totale di 239 CV. La trazione integrale elettronica modula automaticamente la coppia fra i due assi, privilegiando sicurezza e stabilità: partenze più pulite, meno pattinamenti sul bagnato, comportamento più composto nei curvoni veloci delle tangenziali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Hyundai Tucson Full Hybrid, il SUV che fa respirare Milano

