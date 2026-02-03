Riciclaggio in Irpinia | nuovo boom di segnalazioni nel 2025 cresce l’allarme anche in Campania

Nel 2025, le segnalazioni di riciclaggio in Irpinia sono aumentate ancora. Sono 748, 117 in più rispetto all’anno precedente. Le autorità sono preoccupate per questa crescita e stanno intensificando i controlli. La situazione si fa sempre più difficile da gestire.

L'aumento delle operazioni sospette coinvolge l'intero territorio regionale: i dati della Banca d'Italia segnalano un fenomeno in ascesa Nel 2025, il fenomeno del riciclaggio ha mostrato un'espansione evidente in Irpinia, con 748 segnalazioni registrate, un aumento di ben 117 unità rispetto al 2024. I dati, forniti dall'Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d'Italia, confermano un trend di crescita che coinvolge l'intero territorio campano e, su scala nazionale, segna il raggiungimento di un picco mai toccato prima. Nel corso del 2025, la provincia di Avellino ha registrato un incremento sostanziale delle segnalazioni di riciclaggio, passando dalle 631 unità del 2024 alle 748 di quest'anno. Riciclaggio, nel 2025 in Irpinia 748 segnalazioni di operazioni sospetteAVELLINO- Centodiciassette segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio in piu' nel 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024 (748 nel 2025 contro le 631 del 2024). E' quanto emerge dai dati di ... In provincia di Avellino e in tutta la Campania crescono le segnalazioni di sospette operazioni di riciclaggio rispetto allo stesso periodo del 2024.

