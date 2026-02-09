Hydro nuovo incendio Danni pesanti e produzione ferma

Un nuovo incendio si è sviluppato nello stabilimento Hydro di Feltre, nel Bellunese. Le fiamme hanno provocato danni pesanti e hanno costretto a fermare di nuovo la produzione. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area. Nessuno si è fatto male, ma i danni sono considerevoli e si temono ripercussioni sull’attività aziendale.

Un nuovo incendio ha colpito lo stabilimento della Hydro a Feltre, nel bellunese, causando danni ingenti e fermando nuovamente la produzione. L'episodio, verificatosi lunedì 9 febbraio 2026, solleva forti preoccupazioni per il futuro dei 120 dipendenti, con l'ipotesi di ricorso alla cassa integrazione fino a dieci settimane. La vicenda si inserisce in un contesto di forte incertezza per il sito produttivo, già oggetto di possibili piani di chiusura da parte della multinazionale norvegese. È un'ennesima battuta d'arresto per la fonderia Hydro, già provata da un precedente incendio avvenuto pochi giorni prima, il 30 gennaio.

