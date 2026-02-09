Hong Kong l’ex editore Jimmy Lai condannato a vent’anni di prigione

Il tribunale di Hong Kong ha condannato Jimmy Lai, l’ex editore noto per il suo impegno pro-democrazia, a vent’anni di carcere. Lai, 78 anni, è stato giudicato colpevole di sedizione e di aver avuto rapporti con l’estero. La sentenza arriva in un momento di forte tensione politica nella regione.

Il 9 febbraio un tribunale di Hong Kong ha condannato l’ex editore pro-democrazia Jimmy Lai, 78 anni, a vent’anni di prigione per sedizione e collusione con l’estero. Si tratta della condanna più pesante inflitta finora sulla base della legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino all’ex colonia britannica dopo l’ondata di proteste per la democrazia del 2019. Il governo britannico ha reagito all’annuncio della pena impegnandosi a intervenire a favore di Lai, che ha un passaporto britannico, mentre Pechino ha definito la condanna “legittima” e respinto le ingerenze straniere. “La condanna di mio padre a questa pena detentiva draconiana è devastante per la nostra famiglia e mette in pericolo la sua vita. 🔗 Leggi su Internazionale.it

