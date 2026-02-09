hong kong jimmy lai condannato a 20 anni per collusione e sedizione

Jimmy Lai, il noto imprenditore di Hong Kong, è stato condannato a 20 anni di carcere. La decisione arriva dopo un lungo processo sulla sicurezza nazionale, che ha attirato condanne da tutto il mondo. Lai è stato condannato per collusione e sedizione, segnando un’ulteriore escalation nelle tensioni tra il governo di Hong Kong e i sostenitori della democrazia.

(Adnkronos) – Il magnate dei media pro-democrazia di Hong Kong Jimmy Lai è stato condannato a 20 anni di carcere per collusione e sedizione, segnando la fine di un importante processo sulla sicurezza nazionale che aveva suscitato condanne a livello internazionale. “Dopo aver considerato la grave e seria condotta criminale di Lai, la Corte ha ritenuto che la pena totale per Lai nel presente caso dovesse essere di 20 anni di reclusione”, si legge in un documento riassuntivo dei giudici. Due di questi anni si sovrapporranno alla pena detentiva già in vigore per Lai, il che significa che dovrà scontare altri 18 anni, hanno scritto i giudici. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Approfondimenti su Jimmy Lai

