Hong Kong ex magnate media Jimmy Lai condannato per sedizione e collusione

Jimmy Lai, ex magnate dei media di Hong Kong e noto oppositore della Cina, è stato condannato dal tribunale locale per sedizione e collusione nell'ambito di un processo legato alla sicurezza nazionale. La sentenza segna un importante momento nel contesto politico e sociale della regione, suscitando discussioni sulla libertà di espressione e i diritti civili.

© Lapresse.it - Hong Kong, ex magnate media Jimmy Lai condannato per sedizione e collusione Jimmy Lai, ex magnate dei media di Hong Kong e uno dei più espliciti oppositori della Cina, è stato condannato dal tribunale di Hong Kong per sedizione e collusione nel processo per violazione della sicurezza nazionale. L’uomo, 78enne, è stato arrestato nell’agosto 2020 in base a una legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino, entrata in vigore in seguito alle massicce proteste antigovernative del 2019. Durante i suoi cinque anni di detenzione Lai, fondatore dell’ex quotidiano Apple Daily, è stato condannato per diversi reati minori. Si è sempre dichiarato non colpevole di tutte le accuse. Lapresse.it Hong Kong media tycoon convicted in national security trial Hong Kong, il magnate dei media pro-democrazia Jimmy Lai colpevole di collusione e sedizione - Londra condanna il verdetto come 'politicamente motivato' (ANSA) ... ansa.it

Hong Kong, condannato il magnate pro-democrazia Jimmy Lai - Fondatore del quotidiano antigovernativo Apple Daily, è stato arrestato nel 2020. lettera43.it

Condannando Jimmy Lai, Hong Kong condanna il simbolo della sua libertà. L'editore è stato riconosciuto colpevole di collusione con forze straniere e sedizione sotto la legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino. - facebook.com facebook

La Cina non perdona. Il magnate Jimmy Lai condannato a Hong Kong x.com