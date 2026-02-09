Ho. Mobile annuncia una nuova offerta low-cost che parte il 9 febbraio 2026. Per 4,95 euro al mese, i clienti avranno a disposizione 100 Giga di traffico internet e minuti illimitati. La promozione punta a conquistare chi cerca un piano conveniente senza rinunciare a quantità di dati e chiamate.

ho. Mobile lancia una nuova offerta ricaricabile a partire dal 9 febbraio 2026, proponendo 100 Giga e minuti illimitati a soli 4,95 euro mensili. L’iniziativa, pensata per intercettare utenti provenienti da specifici operatori, è valida fino al 23 marzo 2026 e mira a rafforzare la presenza dell’operatore virtuale nel mercato della telefonia mobile italiano. Il mercato della telefonia mobile italiana si prepara ad una nuova sfida con l’ingresso di un’offerta particolarmente competitiva da parte di ho. Mobile. A partire da oggi, 9 febbraio 2026, l’operatore virtuale, attivo su rete Vodafone, ha reso disponibile una nuova soluzione tariffaria denominata “ho.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su ho Mobile 2026

Scopri l'offerta di Natale di ho Mobile, pensata per garantire un mese gratuito, 100 Giga di traffico e servizi illimitati a soli 5,95€.

Gli ultimi giorni per approfittare dell’offerta Ho Mobile: 100 Giga a 5,95€ al mese e il primo mese gratuito fino al 7 gennaio.

Ultime notizie su ho Mobile 2026

ho. Mobile, nuova offerta low-cost: 100 Giga e minuti illimitati a 4,95 euro mensiliDal 9 febbraio 2026 l'operatore virtuale rende accessibile una nuova opzione ricaricabile caratterizzata da un canone mensile particolarmente aggressivo. La proposta include un ampio bundle dati e tra ... hwupgrade.it

Ho. Mobile tutto incluso: primo mese gratis con 5G, l'offerta da non perdereho. Mobile ha lanciato una nuova interessante offerta: un pacchetto tutto incluso che comprende 150 Giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS a soli 9,95 euro al mese e con la possibilità di avere il ... telefonino.net

