Questa sera alle 21, scende in campo St. Mirren contro Hearts. I giallorossi di Hearts comandano la classifica con sei punti di vantaggio sui rivali di Glasgow, ma mancano ancora nove turni alla fine della prima fase del campionato scozzese. La partita si prospetta importante per capire se gli Hearts riusciranno a consolidare il loro primato o se i rivali si avvicineranno nella corsa al titolo.

Mancano nove giornate alla fine della prima fase del campionato scozzese, poi ce saranno altre cinque, e gli Hearts guidano la classifica con sei punti di margine sul duo di Glasgow, che non sono pochi ma nemmeno del tutto rassicuranti. Per capire che la strada è ancora lunga basta vedere le quote antepost dei bookmaker. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

St. Mirren-Hearts (martedì 03 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Gli Hearts battono il St Mirren e replicano al Celtic, vincente di misura a Falkirk. Sembrerebbe normale amministrazione quest’anno, se non fosse che i Jambos hanno giocato dal 14’ del primo tempo in inferiorità numerica. E domenica prossima c’è Hearts-Cel - facebook.com facebook