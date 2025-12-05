Netflix-Warner Bros acquisizione sempre più vicina | Harry Potter HBO e DC Comics in mano al colosso dello streaming
Netflix è uscita vincitrice dalla battaglia per l’ acquisizione di Warner Bros. Discovery e ha iniziato trattative esclusive per finalizzare un accordo che potrebbe rivoluzionare completamente il panorama dell’intrattenimento globale. Secondo fonti vicine alla trattativa, il gigante dello streaming avrebbe offerto circa 28 dollari per azione, principalmente in contanti, battendo le proposte concorrenti di Paramount e Comcast. L’offerta di Netflix si concentra specificamente sugli studi Warner Bros e sulla piattaforma di streaming HBO Max, tralasciando le reti televisive lineari come CNN e TNT. Si tratta di una mossa senza precedenti per la compagnia di Los Gatos, che nella sua storia ha preferito una crescita organica evitando grandi acquisizioni. 🔗 Leggi su Cultweb.it
