Haider Ackermann | il sarto errante dell’eleganza liquida che ignora il tempo

Haider Ackermann torna a far parlare di sé con la sua ultima collezione. Il sarto franco-colombiano continua a giocare con tessuti e forme, creando capi che sembrano muoversi come liquido. Le sue creazioni sfidano le tendenze veloci e il rumore del mondo della moda. In un’epoca in cui tutto corre, Ackermann sceglie di fermarsi, di lasciare che l’eleganza trovi il suo spazio nel silenzio. La sua moda sembra ignorare il tempo, puntando su un’idea di bellezza che dura oltre le stagioni.

Life&People.it Il silenzio, in un’epoca dominata dal frastuono dei loghi e dalla velocità bulimica dei consumi, possiede un potere sovversivo. Haider Ackermann, sarto dell’anima prima che della materia, incarna perfettamente questa resistenza, proponendo una visione estetica che trascende l’effimero. Spesso indicato dalla critica e dai colleghi come l’unico vero erede spirituale della sensibilità di Yves Saint Laurent, il designer franco-colombiano costruisce un universo dove il savoir-faire può finalmente esprimersi. La sua moda è un esercizio di introspezione che trasforma il tessuto in un’estensione del pensiero, un ’eleganza liquida che scivola sul corpo senza e che celebra una bellezza fatta di contrasti e colte asimmetrie.🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

