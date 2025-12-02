Haider Ackermann è il Designer dell’Anno di GQ
In una bella serata di luglio, Haider Ackermann è seduto nella terrazza del design studio di Tom Ford a Parigi. È l’ora dorata di uno dei giorni più lunghi dell’anno, cioè ben oltre l’orario di chiusura, ma l’ufficio è ancora pieno di gente che lavora. Appena gli faccio notare l’ora, lui risponde con un sospiro malinconico. «Quando vivi una nuova storia d’amore, desideri solo buttarti», dice. «Non guardi l’orologio. Non sei stanco, perché hai solo questo amore che ti scorre nelle vene. Ti fa battere il cuore e ti tiene sveglio la notte». Il designer francese di origini colombiane è stato nominato direttore creativo di Tom Ford nell’autunno del 2024, e la notizia ha suscitato grande interesse nel mondo della moda maschile. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
