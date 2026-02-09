Guerri Napoli ko all’Alcott Arena | Venezia passa 79-64

La partita tra Napoli e Venezia si è conclusa con la vittoria della Reyer Venezia per 79-64 all’Alcott Arena. Napoli, alla sua prima uscita con Guerri in panchina, ha faticato molto contro una Venezia determinata. Dopo un inizio equilibrato, i veneti hanno preso il controllo e hanno chiuso la partita in tranquillità. Magro ha commentato duramente l’atteggiamento della squadra e l’energia mostrata in campo, sottolineando che c’è ancora molto da migliorare per Napoli.

La Reyer Venezia si impone nella 19ª giornata di Serie A. Esordio per Totè, azzurri in difficoltà: Magro duro nel post-gara sull'atteggiamento e sull'energia mostrata. Non riesce a dare continuità la Guerri Napoli, che cade in casa contro la Reyer Venezia per 64-79 nella sfida valida per la diciannovesima giornata di Serie A, disputata all'Alcott Arena. Una serata complicata per gli azzurri, condizionata da un primo tempo sottotono e da percentuali offensive insufficienti per restare in partita fino in fondo. Coach Alessandro Magro manda in campo per la prima volta Totè, autore di un buon debutto, ma deve rinunciare a Caruso, fermato da una distorsione alla caviglia.

