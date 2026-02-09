Grosso | Inter forte ma per lo scudetto ci…

Fabio Grosso commenta la pesante sconfitta del suo Sassuolo contro l’Inter, finita 0-5. Il tecnico neroverde dice che la squadra ha fatto fatica, ma cerca di trovare aspetti su cui migliorare. Per ora, però, il risultato resta evidente.

Grosso. Fabio Grosso analizza con lucidità la pesante sconfitta del suo Sassuolo contro l’ Inter, uno 0-5 che non lascia spazio a molte interpretazioni sul piano del risultato ma che, secondo il tecnico neroverde, offre comunque spunti di riflessione utili per il futuro. Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, l’allenatore ha riconosciuto la superiorità degli avversari, sottolineando come contro squadre di questo livello sia necessario mantenere standard altissimi per tutta la durata della gara. “ La sconfitta è pesante nei numeri. Contro questi avversari, a cui faccio i complimenti, devi riuscire a tenere picchi alti con continuità, altrimenti diventa difficile fare risultato “.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

