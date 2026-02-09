Greg Brown dei Cake addio al chitarrista che ha definito il sound alternativo anni ’90 | una perdita per la musica

Greg Brown, il chitarrista dei Cake, è morto. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo della musica, soprattutto tra i fan degli anni ’90. Brown aveva contribuito a definire il suono alternativo di quel periodo, e ora molti si stringono intorno alla band per ricordarlo.

Il mondo della musica piange la scomparsa di Greg Brown, chitarrista fondatore del gruppo californiano Cake. Il musicista, che aveva 56 anni, è deceduto, lasciando un vuoto incolmabile nella scena rock alternativa degli anni '90 e 2000. La notizia è stata diffusa dalla band stessa attraverso i propri canali social, segnando la fine di un'era per i fan del gruppo noto per il suo sound eclettico e ironico. Greg Brown ha contribuito in modo significativo alla nascita e all'affermazione dei Cake, fondati nel 1991 insieme a John McCrea, voce iconica della band, Vince DiFiore alla tromba, Frank French alla batteria e Shon Meckfessel al basso.

