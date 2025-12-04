È morto Steve Cropper | era membro dei Blues Brothers e il chitarrista che ha definito il Memphis Sound

Il mondo della musica è in lutto. È morto ieri, mercoledì 3 dicembre a 84 anni, il musicista statunitense Steve Cropper, chitarrista, compositore e paroliere che ha definito il Memphis Sound nonché membro dei Blues Brothers. La notizia della scomparsa è stata diffusa dalla famiglia come riportano i media americani. La sua carriera è stata coronata da numerosi riconoscimenti: nel 1992 è entrato nella Rock and Roll Hall of Fame come membro dei Booker T. & the M.G.’s, nel 2005 nella Songwriters Hall of Fame. Personalità schiva ma determinante in sala di registrazione, Cropper è rimasto fino all’ultimo una figura di riferimento per chitarristi e produttori di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - È morto Steve Cropper: era membro dei Blues Brothers e il chitarrista che ha definito il Memphis Sound

