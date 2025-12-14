Grande Fratello Vip fumata bianca | c’è la data di partenza Walter Zenga tra i papabili di un cast stellare

Il Grande Fratello Vip torna presto con una stagione ricca di sorprese. Secondo Dagospia, la data di partenza è stata confermata, alimentando l’attesa tra i fan. Tra i possibili concorrenti, spicca il nome di Walter Zenga, in attesa di scoprire il cast completo di una delle edizioni più attese del reality.

L’indiscrezione di Dagospia: il GF Vip si farà. Dopo rumors e voci discordanti c’è anche una data di partenza del Grande Fratello Vip. Giuseppe Candela ha anticipato su Dagospia quando il reality tornerà ufficialmente in onda su Canale 5. Dopo l’apertura pubblica di Pier Silvio Berlusconi, è arrivato il via libera definitivo al reality più discusso del palinsesto Mediaset, che sarà nuovamente affidato alla conduzione di Alfonso Signorini. La data di partenza e l’ipotesi anticipo. Secondo quanto riportato da Candela, la messa in onda è fissata per lunedì 2 marzo, primo lunedì del mese. Tuttavia, non è del tutto esclusa una partenza anticipata di una settimana, opzione che Mediaset starebbe valutando per risolvere alcuni nodi di palinsesto e ottimizzare la programmazione di primavera. Notizieaudaci.it

